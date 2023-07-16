Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождя и гроз

В МЧС Башкирии также предупредили о сильном ветре и ливнях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей гроз. Судя по прогнозу синоптиков, в понедельник, 17 июля, во многих районах республики пройдут ливни, будут греметь гром и сверкать молнии. Добавьте сюда же и шквалистый восточный ветер: местами его порывы усилятся до 16-18 метров в секунду, так что в регионе по-прежнему сохраняется высокий риск пожароопасности. При этом средняя температура воздуха днем примерно составит +19; +24 градуса.

В Уфе также ожидаются облачная погода, дожди и гроза. Днем столбики термометров покажут около +22 градусов, а ночью не опустятся ниже +11. Утром и вечером синоптики обещают туман, так что лучше отказаться от длительных поездок за городом: видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров.

В целом, такая дождливая, ветреная и умеренно-теплая погода сохранится в республике на протяжении всей недели, а уже к выходным ожидается яркое солнце и потепление до +25.

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