В Абзелиловском районе Башкирии прошел турнир по стрельбе из лука

В Абзелиловском районе Башкирии прошел турнир по стрельбе из традиционного лука. Участниками соревнований стали 72 человека из разных уголков республики - Абзелиловского, Белорецкого, Учалинского, Бурзянского, Баймакского, Салаватского, Куюргазинского районов, а также Уфы и Магнитогорска. А вот организаторами турнира выступили Союз общественных инициатив Зауралья и фермер Рамиль Юлдыбаев. Благодаря ему все лучники, показавшие свое мастерство, получили ценные призы – жеребят, баранов и другие подарки.

По словам самого фермера, он всерьез увлекся стрельбой из лука благодаря своим детям, которые посещали спортивный кружок лучников. В целом же сам турнир организовывался для популяризации здорового образа жизни и привлечения молодежи к участию в национальном виде спорта. Победителями состязаний стали жители Бурзянского района Алия Ишмуратова и Денис Юлбердин.

– Стрельба из лука — не только дань нашему историческому прошлому, но и современный вид спорта, вошедший в программу олимпийских игр. Заниматься стрельбой из лука может почти каждый, нет ограничения по возрасту. Как и любой вид спорта, он положительно влияет на здоровье, особенно осанку и зрение, - рассказал в беседе с ИА «Башинформ» участник турнира Хурмат Тагиров.

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