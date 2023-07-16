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НовостиПроисшествия16 июля 2023 9:15

В Башкирии мопедист погиб после столкновения с грузовиком на трассе

ДТП произошло в Стерлитамакском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД РБ

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием мопедиста. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все случилось утром 16 июля в Стерлитамакском районе, неподалеку от села Подлесное. Водитель мопеда «Комета» не справился с управлением и врезался в грузовик, припаркованный на обочине из-за поломки. От полученных травм мопедист скончался до призда медиков – его личность сейчас устанавливают дорожные полицейские.

– На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются, - добавили в пресс-службе ведомства.

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