Ветеран ВОВ из Башкирии Фатхулла Юламанов отпраздновал свой столетний юбилей

Фото: администрация Хайбуллинского района

В Хайбуллинском районе отпраздновал свой столетний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Фатхулла Юламанов. О почетном имениннике рассказал у себя на странице в соцсетях глава района Рустам Шарипов.

Фатхулла Юламанов родился в селе Акъяр в многодетной семье. В 20 лет юношу призвали в армию, где он показал себя настоящим героем – пешком дошел до Сталинграда, форсировал Дон, в бою получил ранения в ногу и голову, после чего долго лечился в госпитале. В родное село герой вернулся уже только в 1954 году.

Сразу же после возвращения Фатхулла Юламанов женился – со своей супругой они прожили 58 лет и воспитали пятерых детей. Сейчас же их радуют восемь внуков и пять правнуков. До самого выхода на пенсию мужчина трудился в сфере сельского хозяйства.

– Наш юбиляр характеризует твердость духа, оптимизм, открытость души и стойкость ко всем невзгодам. Суровые военные и послевоенные годы закалили его, научили ценить жизнь и здоровье. От всей души благодарю за неоценимый вклад в мирную жизнь нашей страны, - поздравил почетного именинника Рустам Шарипов.