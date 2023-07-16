Фото: vk.com/agnazarov

В Уфе встретили участников третьего мотопробега Baltic Rally «Владивосток – Выборг». Об этом рассказал на своей странице в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он уточнил, что в этом году маршрут мотопробега впервые проходит через республику, и, в частности, Уфа вошла в двадцатку городов, которые посетят мотоциклисты.

– Для нас, башкир, конь всегда был другом и соратником. Мы всегда хорошо управлялись с лошадьми, как и участники мотопробега – со своими железными конями. Мы точно так же ценим этот дух свободы и патриотизма, скорость, ветер – все это присуще нам испокон веков, - заявил Андрей Назаров.

Участники мотопробега возложили цветы к памятнику генерала Шаймуратова. Также все отметили, что в Башкирии большое внимание уделяется развитию придорожного сервиса – есть где заправиться, перекусить в кафе или отдохнуть в отеле, а также отремонтировать транспорт в случае необходимости. А если есть время – то свернуть с трассы и посетить уникальные туристические объекты, которыми славится регион.

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