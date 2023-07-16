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НовостиПроисшествия16 июля 2023 5:29

Дожди остановили распространение в Башкирии лесных пожаров

За прошлые сутки не было зарегистрировано ни одного нового очага возгораний
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Все 3 действующих лесных пожара локализованы

Все 3 действующих лесных пожара локализованы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дожди остановили распространение в Башкирии лесных пожаров – за последние сутки в республике не было зарегистрировано ни одного нового очага возгораний. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по ЧС. Также в ведомстве уточнили, что в настоящий момент на территории республики действуют 3 очага лесных пожаров (два в Белорецком и один в Бурзянском районе) на общей площади более чем 2053 гектаров, но при этом все они локализованы, риска перекидывания огня на населенные пункты или распространения нет.

– Для тушения лесных пожаров задействованы 144 человека и 53 единицы техники, - добавили в пресс-службе ведомства.

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