Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2023 5:05

Уфимские полицейские задержали угонщика иномарки

Похитителем оказался пьяный житель Иглинского района
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
В ходе погони угонщик был задержан и доставлен в отделение

В ходе погони угонщик был задержан и доставлен в отделение

В Уфе полицейские задержали угонщика иномарки. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в пятницу в дежурную часть поступило сообщение от мужчины, который сообщил о пропаже своего Peugeot Partner. Всем сотрудникам ГИБДД были переданы приметы иномарки, и уже вскоре на улице Олимпийской полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Водитель же немедленно попытался убежать, но был задержан – и не случайно. Автомобиль действительно был угнан.

Как выяснилось, угонщиком оказался 36-летний житель Иглинского района. Очевидно, что мужчины был пьян – от него исходил резкий запах алкоголя.

– В отношении подозреваемого в угоне возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей, - пояснили в региональном ГИБДД.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.