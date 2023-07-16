Уфимские полицейские задержали угонщика иномарки

В ходе погони угонщик был задержан и доставлен в отделение

В Уфе полицейские задержали угонщика иномарки. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в пятницу в дежурную часть поступило сообщение от мужчины, который сообщил о пропаже своего Peugeot Partner. Всем сотрудникам ГИБДД были переданы приметы иномарки, и уже вскоре на улице Олимпийской полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Водитель же немедленно попытался убежать, но был задержан – и не случайно. Автомобиль действительно был угнан.

Как выяснилось, угонщиком оказался 36-летний житель Иглинского района. Очевидно, что мужчины был пьян – от него исходил резкий запах алкоголя.

– В отношении подозреваемого в угоне возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей, - пояснили в региональном ГИБДД.

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