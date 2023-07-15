В Башкирии «Сириус» и межвузовский кампус подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: правительство Башкирии

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал соглашение с Научно-технологическим университетом «Сириус» о развитии совместных программ с Межвузовским студенческим корпусом Евразийского НОЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам Андрея Назарова, речь идет в первую очередь о работе со школьниками. В частности, будут развивать программы на площадке центра развития талантов «Аврора». Также ряд совместных програм будет запущен летом об экологическом туризме, вовлечении студентов в работе со школьниками в качестве наставников.

В пресс-службе правительства республики напомнили, что проект кампуса реализуется на основании концессионного соглашения с компанией «Кампус»сроком на 25 лет. Возведение намечено на период с 2023 по 2025 годы.

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