Жительница района в Башкирии отметила 100-летний юбилей

Фото: администрация Давлекановского района

Жительница Давлекановского района 15 июля отметила 100-летний юбилей, сообщили в пресс-службе муниципалитета. По предоставленным данным, речь идет об уроженке села Рассвет Александре Курбатовой.

Александра Ивановнка всю жизнь посвятила сельскому хозяйству, также работала на пекарне. Вместе со своим супругом они вырастили троих детей. Местные рассказывают, что она жизнелюбивая и отзывчивая.

- Желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения, всегда быть в тесном и уютном окружении родных и близких, - поздравили в администрации долгожительницу.

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