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НовостиОбщество15 июля 2023 14:01

В ближайшие дни в Башкирии сохранится дождливая погода с грозами

Синоптики рассказали о погоде на следующие три дня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Башгидрометцентр рассказал, что 16, 17 и 18 июля в республике ожидается неприятная погода с дождями и грозами. Температура воздуха в эти дни будет умеренной до +25°.

Так, завтра, 16 июля, ожидают грозы с дождями. Ветер будет умеренный, но местами ожидаются сильные порывы. Уже этой ночью температура в среднем составит +9, +14°,а днем будет +20, +25°.

Следующая неделя также начнется с дождей. Ветер будет при этом умеренным. Ночью температура воздуха составит +11, +16°, днем +19, +24°.

Во вторник, 18 июля, пообещали грозы. Ветер спрогнозировали также умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°, днем +19, +24°.

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