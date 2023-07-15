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НовостиОбщество15 июля 2023 13:06

Волонтеры начали поиски пропавшей в Башкирии неделю назад 40-летней женщины

Илюса Барсукова вышла из дома и исчезла
Источник:kp.ru
Фото: Башрегионспас

Фото: Башрегионспас

В Башкирии начались поиски 40-летней Илюсы Барсуковой. По данным волонтеров поискового отряда Башрегионспас, жительница поселка Прибельский в Кармаскалинском районе исчезла 7 июля. В тот день ее видели в последний раз, когда она выходила из дома.

Приметы: светло-русые волосы, худощавое телосложение, зеленые глаза, рост 155-160 см.

Была одета: темные штаны, черная футболка, серые кеды.

Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 89174758830 или 112.