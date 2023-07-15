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НовостиОбщество15 июля 2023 12:17

Из-за пожара в Белорецком районе наказали родителей несовершеннолетних

Подробности сообщили в МВД Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МВД Башкирии сообщили, что в Белорецке родителей двух несовершеннолетних мальчиков привлекли к ответственности за то, что те подожгли сухую траву. По данным ведомства, возгорание быстро распространялось около населенного пункта. Заметили ЧП двое сотрудников полиции.

Дети 11 и 9 лет играли в районе Нижнего селения, когда заметили зажигалку и решили ею воспользоваться на Канатной улице, где росла сухая трава. Огонь очень быстро распространился и, несмотря на попытки мальчиков, его не удалось потушить.

Дым заметили во время патрулирования сотрудники полиции лейтенант полиции Сергей Ченчовый и лейтенант полиции Владислав Волков. Прибыв, они сразу оповестили о ЧП службу пожарной охраны, в результате чего огонь удалось потушить.

Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности, а с детьми провели профилактические беседы. Волкова и Ченчова представили к поощрению.