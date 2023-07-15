В 2022 году в Башкирии обнаружили около 500 пропавших

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в 2022 году волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружили около 500 пропавших. Эти данные он привел, сообщая о том, что в Уфимском районе сейчас проходят межрегиональные учения отрядов.

Радий Хабиров проинформировал, что в течение двух дней волонтеры будут отрабатывать навыки поисково-спасательных работ, учиться оказывать первую помощь, ориентироваться на местности.

– Нам очень приятно, что для таких учений выбрали именно Башкортостан, надеюсь, наш регион станет для них постоянной площадкой, подчеркнул Хабиров.

Глава республики поблагодарил добровольцев за их труд и пожелал им как можно чаще находит пропавших людей живыми.