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НовостиОбщество14 июля 2023 16:38

За полгода уфимцы перечислили аферистам более 600 млн рублей

Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев
Источник:kp.ru
Фото: Ратмир Мавлиев

Фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил 14 июля, что за прошедшие шесть месяцев жители столицы перечислили аферистам в общей сложности более 600 млн рублей.

— К сожалению, очень много наших жителей пострадало и страдает от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, — прокомментировал глава администрации.

По его словам, мошенники становятся все более изобратательными, из-за чего властям нужно выработать нестандартные решения, чтобы пресечь подобные преступления. В настоящий момент он встретился с замминистра МВД Башкирии Артуром Сайфуллиным и начальником МВД по Уфе Виталием Дудко, чтобы разработать план дальнейших действий.