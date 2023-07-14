За полгода уфимцы перечислили аферистам более 600 млн рублей

Фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил 14 июля, что за прошедшие шесть месяцев жители столицы перечислили аферистам в общей сложности более 600 млн рублей.

— К сожалению, очень много наших жителей пострадало и страдает от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, — прокомментировал глава администрации.

По его словам, мошенники становятся все более изобратательными, из-за чего властям нужно выработать нестандартные решения, чтобы пресечь подобные преступления. В настоящий момент он встретился с замминистра МВД Башкирии Артуром Сайфуллиным и начальником МВД по Уфе Виталием Дудко, чтобы разработать план дальнейших действий.