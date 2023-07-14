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НовостиОбщество14 июля 2023 14:16

Из-за мотопробега в Уфе перекроют ряд центральных улиц 15 июля

Об этом сообщили в администрации столицы Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

По информации администрации Уфы, 15 июля будут перекрыты ряд центральных улиц. Уточняется, что причиной станет мотопробег «Baltic Rally 2023», который стартовал во Владимостоке 30 июля и завершится 20 июля в Выборге.

В мэрии сообщили, что из-за мотопробега с 18:00 до 20:00 будет закрыта улица Советская на участке от Заки Валиди до Пушкина, а также на Пушкина от Цюрупы до Ленина.

На период с 17:00 до 23:00 перекроют участок улицы Набережной от дома №232 до пересечения с Генерал-губернатора Перовского. На время ограничений схема движения общественного транспорта будет изменена.