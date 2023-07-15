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НовостиОбщество15 июля 2023 4:55

В Башкирии осудят трех жителей Нижнего Тагила, у которых изъяли 32 кг наркотиков

Уголовное дело в отношении них было направлено в Верховный Суд республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии предстанут перед судом трое жителей города Нижний Тагил, которых обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере и покушении на сбыт. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, с ноября 2022 по январь 2023 года обвиняемые вошли в состав организованной группы. По указанию неустановленного руководителя они забрали из Ленинградской и Московской областей более 32 килограммов запрещенных веществ. Для последующего сбыта на автомобиле они перевезли «товар» в Башкирию.

Злоумышленники оборудовали тайники в Чекмагушевском, Иглинском и Дюртюлинском районах, и спрятали в них девять килограмм веществ. Позже полиция задержала обвиняемых и изъяла у них 23 килограмм наркотиков, весы и упаковочные материалы.

– Материалы в отношении неустановленного руководителя группы выделены в отдельное производство, – сообщает прокуратура.

Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.

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