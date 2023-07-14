С 17 по 23 июля в Уфе ограничат движение на улице Архитектора Рехмукова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 17 по 23 июля ограничат движение на улице Архитектора Рехмукова со стороны Комсомольской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничительные меры связаны с тем, что на территории будут проводить строительство канализации и переустройство сетей водопровода. Заезд для жителей микрорайона организуют с улицы Рудольфа Нуреева.

Власти города просят жителей и гостей столицы учитывать вводимое ограничение и заблаговременно планировать свои поездки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.