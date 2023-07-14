В Белорецком районе Башкирии сняли режим ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 14 июля, в Белорецком районе Башкирии сняли режим «Чрезвычайная ситуация». Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Режим функционировал в административных границах Серменевского и Узянского сельских советов. Его решили снять в связи с локализацией лесных пожаров, ликвидацией угрозы перехода огня на деревни Азнагулово и Катарыш, а также улучшением погодных условий.

Напомним, ранее МЧС сообщило, что чрезвычайным службам удалось локализовать пожар в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества на площади 1976,8 гектара.

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