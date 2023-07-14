Башкирия реализует мегапроекты в Евразийском НОЦ для достижения технологического лидерства

фото: future-forum.tech

В рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку научных кадров и создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы. В условиях санкционного давления они оперативно переориентировали векторы развития, чтобы добиться успехов в области импортозамещения и обеспечить технологический суверенитет страны.

В России уже создана сеть из 15 таких центров, объединяющих разработчиков, производителей и заказчиков. Ученые из разных регионов объединяются для решения ключевых задач, благодаря чему НОЦ сегодня работают уже в 36 субъектах России, и один из них находится в Башкирии: он называется Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. В 2020 году он получил от правительства России мегагрант на технологический проект по разработке высокопроизводительных вычислительных инструментов для комплексного анализа мультиомиксных данных и развития персонализированной медицины. Проект предусматривает расширение коллекции генетических и иных данных биобанка УФИЦ РАН и принесет новые открытия в области молекулярно-генетических основ наследственных и многофакторных заболеваний.

Региональные мегагранты реализуются в Башкирии с 2021 года. Руководителями четырех научных разработок на базе вузов Евразийского НОЦ по приоритетным направлениям стали ученые из Германии, Японии и России. Сумма финансирования на каждый проект составляет 75 млн рублей.

Возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами 13 июля года обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» на панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?».

Ее модератором выступил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Перед дискуссией он отметил, что сегодня Россия испытывает небывалое в истории давление. Как жить и развиваться в этих условиях – это вопрос повестки дня. «Надо не сломаться и не сдаться, а обогнать», – заявил модератор.

Спикеры считают, что полного технологического суверенитета ни у одной страны мира нет. У всех одна и та же проблема: как построить свою технологическую экосистему?

«Россия должна в течение ближайших 10-15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений», – заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников полагает, что «доверие – это ключевой элемент любой системы, а ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране». Дубна и Европейская организация ядерных исследований — пример альянса вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику.

Выступающие также отметили, что Россия по-прежнему достойно несет знамя высокой советской инженерной школы, оставаясь в экосистеме разделения труда и выбирая приоритеты. Поскольку инженеры должны понимать друг друга, то все обучение иностранных студентов проходит на русском языке.

Спикеры также констатировали, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

Помощник президента России Андрей Фурсенко считает, что «технологический суверенитет» — это точно не полная самодостаточность, но это безопасность в жизненно важных сферах страны». Он также заявил, что «цеховая солидарность играет огромную роль, а простые человеческие отношения решают многие вопросы». Кроме того, он отметил, что сегодня «оценка научных результатов скатилась к оценке процессов, а в науке это не работает».

На сессии было заявлено, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, так как всем заниматься невозможно. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться.