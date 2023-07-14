Уфимские ученые исследовали проблемы озеленения крупных городов

Ученые БГПУ, Уфимского института биологии РАН и БГАУ исследовали проблему озеленения современных мегаполисов

Ученые Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, Уфимского института биологии РАН и Башкирского государственного аграрного университета исследовали проблему озеленения современных мегаполисов в рамках проекта Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ). Результаты научных изысканий были опубликованы в международном журнале Forests. Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Как пояснила сотрудница сотрудницы кафедры экологии, географии и природопользования БГПУ, доцент Ирина Рахматуллина, исследования обосновывают идею «15-минутного города». Она предполагает, что каждый жители в радиусе 15 минут от своего дома может получить все необходимые услуги, которые предусматривает города – в том числе прогулку в зеленой зоне. В России оценка доступности деревьев и других насаждений не проводилась, хотя соответствующие нормативы для жителей застройки существуют.

Часть исследований уфимских ученых также была посвящена влиянию негативных факторов на состояние деревьев. Предполагается, что полученные результаты смогут использовать городские службы при планировании и создании новых микрорайонов и лесопарков. Отметим, что в тех же научных работах признается, что Уфа является одним из самых зеленых городов-миллионников России.

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