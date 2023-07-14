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НовостиОбщество14 июля 2023 11:23

В Башкирии 15 июля ожидаются грозы и порывистый ветер до 18 м/с

Ночью похолодает до +10°
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 15 июля, в Башкирии ожидаются сильные осадки и ветер. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба МЧС республики.

В грядущую субботу жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Будет западный, северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Столбики термометров этой ночью опустятся до +10,+15°, днем потеплеет до +22,+27°, а на востоке республики – лишь до +17°.

Ночью и утром на некоторых участках автомобильных дорог образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

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