В Уфе осудят женщину, жестоко зарезавшую в ходе пьяной ссоры мужа

Фото: Архив "КП"

В Уфе предстанет перед судом 50-летняя женщина, которая убила собственного супруга. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, трагедия случилась в минувшем апреле. Между обвиняемой и ее мужем возник конфликт. Оба были в этот момент пьяны. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и ранила им потерпевшего в голову, шею и спину не менее восьми раз.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина признала свою вину лишь частично. Материалы дела направлены Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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