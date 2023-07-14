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НовостиПроисшествия14 июля 2023 9:44

Лесной пожар в Белорецком районе Башкирии локализован

Его площадь сейчас составляет 1976,8 га
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня около полудня, 14 июля, лесной пожар в Белорецком районе Башкирии был локализован. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Специалистам удалось локализовать пожар в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества на площади 1976,8 гектара.

Как утверждает экстренная служба, площадь пожара серьезно расширилась из-за произведенного отжига (встречного пала). Это было необходимо, заверили в МЧС, для того, чтобы остановить горение на хребтах в труднодоступной местности.

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