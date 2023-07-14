На въезде в аэропорт Уфы из-за технического сбоя образовалась огромная пробка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 14 июля, на въезде в международный аэропорт «Уфа» образовалась огромная пробка. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба аэродрома.

Столпотворение из автомобилей, как пояснили сотрудники воздушной гавани, случилось из-за технического сбоя оборудования автопарковочного комплекса. Однако, как заверили специалисты, неполадки устранены, и с 07:25 оборудование функционирует в штатном режиме.

Международный аэропорт «Уфа» принес извинения гражданам за доставленные неудобства.

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