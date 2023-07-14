Сотрудников «Уфаводоканала» осудят за злоупотребление полномочиями

Фото: Рустем АХУНОВ

Троих сотрудников «Уфаводоканала» предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также подстрекательстве и пособничестве в его совершении. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

Как установили следователи, в 2021 году два начальника отдела и один специалист предприятия году организовали постановку на учет граждан, которые самовольно подключили к центральному водоснабжению свои жилые дома, за вознаграждение от 25 до 30 тысяч рублей. При этом, обвиняемые не принимали каких-либо мер, чтобы привлечь самовольно подключившихся к ответственности и не начисляли им плату за период незаконного использования водопровода.

Таким образом, с марта по сентябрь 2021-го было подключено 40 частных домов, а полученные деньги злоумышленники распределяли между собой. В результате преступлений предприятие не получило более 3,5 миллионов рублей в счет уплаты за самовольное пользование водоснабжением.

Двое обвиняемых признали свою вину. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество наложили арест на сумму более 6,6 миллионов рублей.

Материалы возбужденного уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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