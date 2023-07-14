Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии мэрию Кумертау оштрафовали на 100 тыс. рублей за плохое содержание дорог

После вмешательства ведомства работы по ямочному ремонту были возобновлены

Мэрию башкирского города Кумертау оштрафовали за плохое содержание дорог. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что на дорогах в центре города есть выбоины и ямы. Кроме того, на дорожное полотно не были нанесены разметки, в том числе вблизи школ. В связи с этим прокуратура внесла в адрес мэра представление об устранении выявленных нарушений. Администрацию Кумертау оштрафовали по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» на 100 тысяч рублей.

После вмешательства ведомства работы по ямочному ремонту и нанесению дорожной разметки были возобновлены.

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