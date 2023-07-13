Крупный пожар в Башкирии уничтожил два дома, 15 построек и оставил без жилья три семьи

фото: МЧС РБ

В Учалинском районе Башкирии крупный пожар уничтожил два дома, 15 построек и оставил без жилья три семьи. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло днем 13 июня в селе Октябрьском. На улице Зеленой пожар, возникший на одном участке, перекинулся на другой. Из-за того, что тревожный вызов об инциденте поступил поздно, а также в связи с порывами ветра до 18 метров в секунду огонь распространился на большой площади.

фото: МЧС РБ

– К прибытию на место пожарных уже происходило открытое горение жилых домов и нескольких надворных построек. Все надворные строения бревенчатые, – передали в экстренном ведомстве. – значительно повреждены два дома, один из которых на двух хозяев, 4 бани, 4 сарая, 2 гаража, кладовая, дровяник, навес, голубятник и летний дом.

Открытое горение было локализовано за час. Пострадавших в происшествии нет. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Он выясняет причины пожара.