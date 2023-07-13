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НовостиПроисшествия13 июля 2023 17:04

В Башкирии в ДТП с двумя легковушками погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет

Авария произошла в Краснокамском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Краснокамском районе Башкирии вечером 13 июля при ДТП с двумя легковушками погиб взрослый и пострадали две девочки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, на третьем километре автодороги Ашит-Агидель столкнулись Lada Granta и Mitsubishi Lancer. На месте происшествия от полученных травм погиб пассажир отечественного автомобиля. Там же травмы получили девочки 11 и 16 лет. Их госпитализировали.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сейчас на месте аварии работает дорожной полиция и экстренные службы. Они выясняют подробности случившегося.

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