В Башкирии в клумбе обнаружили упавшего с четвертого этажа 2-летнего ребенка

В башкирском городе Стерлитамаке 2-летний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже и приземлился прямо в клумбу

В башкирском городе Стерлитамаке 2-летний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже и приземлился прямо в клумбу. Там его, плакавшим от боли, обнаружили прохожие. Инцидент произошел в среду, 12 июля. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил «Башинформ».

По данным собеседника информационного агентства, ребенка доставили в больницу №1. Врачи диагностировали ему тупую травму живота. Сейчас он находится под присмотром медиков.

Напомним, в тот же день похожий случай произошел в Уфе. С первого этажа сорвался 3-летний мальчик. В этот момент в квартире находился его отец.

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