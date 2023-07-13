В Башкирии подорожали капуста, яблоки и колбаса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за неделю подорожали капуста, яблоки и колбаса. Это следует из данных, опубликованных специалистами Башстата.

Согласно предоставленной специалистами статистике, в период с 3 по 10 июля килограмм белокочанной капусты подорожал на 4,9%. На этой неделе ее средняя цена составила 52,74 рубля. Также жителям республики на 4,4% больше придется отдать за яблоки (средняя цена – 105,96 рубля) и на 4% за вареную колбасу (413,21 рубля).

Однако на этой неделе на 6,3% подешевели бананы (средняя цена – 86,21 рубля), на 4,6% – черный байховый чай (1050,87 рубля), на 3,2% – картофель (43,18 рубля).

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