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НовостиПроисшествия13 июля 2023 16:07

В Башкирии незаконно вырубили деревьев на 8,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иглинском районе Башкирии незаконно вырубили 244 дерева. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура с сотрудниками органов лесного хозяйства провела рейд на территории Иглинского лесничества. Специалисты выявили факт незаконной рубки сосен, дубов, лип и вязов. Причиненный лесному фонду России ущерб оценивается в более чем 8,8 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры.