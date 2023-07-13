В Башкирии врача обвиняют в получении взяток в размере 32 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Баймакском районе Башкирии врача местной больницы обвиняют получении взятки и служебном подлоге. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в ноябре 2020 года к специалисту обратился вахтовик с предложением за вознаграждение оформлять листки нетрудоспособности для представления по месту работы. Врач согласился и до января 2023 года выдал своему пациенту шесть больничных.

Сумма вознаграждений составляла 5-6 тысяч рублей, всего же врач получил 32 тысячи. Мужчина признал свою вину. В отношении вахтовика сейчас ведется доследственная проверка.

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