В Уфе водитель Lada Vesta наехала на тротуаре на 14-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Уфы
Вчера утром, 12 июля, в Кировском районе Уфы в ДТП пострадал подросток. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице Некрасова. Водитель Lada Vesta наехала на находящегося на тротуаре 14-летнего мальчика. Подросток получил ушибы, он обратился в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
По факту произошедшего было начато административное разбирательство.
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