В Башкирии 14 июля ожидаются грозы и похолодание до +8°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 14 июля, в Башкирии ожидаются сильные осадки и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.

В последний рабочий день этой недели жителям региона следует ожидать облачную погоду с прояснениями, а также кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет западный, северо-западный пять-десять метров в секунду, днем в некоторых районах прогнозируются порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +8,+13°, днем потеплеет до +18,+23°.

На автомобильных дорогах ночью и утром местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

Чрезвычайная пожароопасность по республике, как сообщает МЧС, сохранится.

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