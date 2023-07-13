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НовостиОбщество13 июля 2023 10:46

Участок улицы Октябрьской революции в Уфе закроют до 31 декабря

Это связано с реконструкцией улицы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе участок улицы Октябрьской революции закроют до 31 декабря. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Новые ограничительные меры связаны с реконструкцией улицы. До Нового года будет закрыта одна из двух полос по четной стороне на участке от улицы Цюрупы до Ленина.

Власти столицы Башкирии просят жителей и гостей города заблаговременно планировать маршрут своего передвижения.

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