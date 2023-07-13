Летом 2024 года в Башкирии откроют парк «Земля Салавата»

В Салаватском районе Башкирии откроется историко-мемориальный комплекс «Земля Салавата». Об этом рассказала газета «На земле Салавата».

Объект расположится на площади около 4,5 гектаров на территории геопарка «Янган-Тау» недалеко от деревни Текеево. Проект реализуют на основе произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь».

На территории комплекса будут организованы смотровые площадки, беседки, скамейки, освещение, амфитеатр для зрителей, тематические зоны и долины, связанные с именем Салавата Юлаева.

Стоимость объекта оценивают в 128 миллионов рублей. Возведение ключевых объектов планируется завершить до конца текущего года. Благоустройство, огораживание, электроснабжение сделают к весне 2024-го. А уже летом комплекс сможет принять первых гостей.

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