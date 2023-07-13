Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самолета рейса Хургада-Уфа во время полета отказал генератор. Об этом рассказала телеграм-канал Aviaincident.

Происшествие случилось в минувший понедельник – 10 июля. В ходе выполнения рейса у воздушного судна отказал генератор. Экипаж самолета произвел запуск вспомогательной силовой установки. В итоге транспорту удалось успешно приземлиться в международному аэропорту «Уфа».

Впоследствии самолет был заменен на резервный.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.