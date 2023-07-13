В Башкирии министру Кучарбаеву добавили 3 года к тюремному сроку

В Башкирии министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев предстал перед судом по обвинению в еще одном факте превышения полномочий. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Следствием было установлено, что с 2017 по 2019 год Кучарбаев, будучи главой Управления капитального строительства Башкирии, без проведения конкурсных процедур заключил 50 госконтрактов с директором Управления строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний Русланом Валишиным на строительство детсадов, школ, дома культуры, центров спортивной подготовки, очистных и инженерных сооружений, а также административных зданий. При этом организация не имела материально-технической базы, чтобы самостоятельно выполнить условия контракта, и даже не имела намерения этого делать.

В последующем Валишин, будучи в сговоре с Кучарбаевым, в нарушение требований законодательства заключил договоры субподряда на выполнение всего объема работ с коммерческими организациями по более низкой цене в обход конкурсных процедур.

– Кроме того, объемы строительно-монтажных и иных работ с наибольшей ценой контракта, по указанию Кучарбаева были переданы коммерческим организациям, возглавляемым его знакомыми и друзьями на общую сумму свыше 450 миллионов рублей, – отметили в СК.

Таким образом, УС №3 ФСИН по факту выступило посредником, получив за это из регионального и федерального бюджетов более 143 миллионов рублей.

Подсудимые свою вину не признали. В целях обеспечения исполнения приговора на их имущество был наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.

Кучарбаева приговорили к шести годам колонии общего режима, а по совокупности с ранее вынесенным приговором окончательно – к девяти годам, а Валишин получил пять лет. Кроме того, обоих лишили права занимать должности в органах власти в течение двух и трех лет соответственно.

Напомним, ранее министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев был приговорен к шести годам лишения свободы за превышение должностных полномочий при незаконном вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Кумертау.

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