В Башкирии подростки прострелили руку женщине из пневматического пистолета

Фото: Рустем АХУНОВ

В Кармаскалинском районе Башкирии подростки ранили женщину из пневматического пистолета. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел вечером минувшего понедельника, 10 июля, на пляже реки Белая недалеко от деревни Кабаково. Пострадавшая рассказала, что ее свинцовой пулей ранили в руку незнакомые ей подростки, которые стреляли по бутылке из пневмата.

В настоящее время полицейские устанавливают личности несовершеннолетних.

– Будет принято процессуальное решение, – заявили в МВД.

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