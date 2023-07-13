В Уфе Nissan Note столкнулся с автобусом с 30 пассажирами

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 13 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы столкнулись пассажирский автобус и иномарка. Подробности рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Согласно данным ГИБДД, 40-летняя женщина за рулем Nissan Note при повороте во двор дома №155 по проспекту Октября столкнулась с автобусом LOTOS, после чего легковушка перевернулась.

В результате случившегося водитель «Ниссана» с травмой руки обратилась за медицинской помощью. В момент происшествия в автобусе находились около 30 пассажиров, никто из которых не пострадал.

По факту случившегося правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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