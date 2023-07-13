В Уфе двоих полицейских осудят за покушение на мошенничество на 400 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе двоих полицейских осудят за покушение на мошенничество. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и МВД Башкирии.

Следствием было установлено, что один из обвиняемых узнал, что в отношении его знакомого планируются оперативно-разыскных мероприятия с целью проверки его причастности к незаконному обороту наркотиков. Обвиняемые решили обманом получить деньги от потерпевшего. Они сказали ему, что за взятку в 400 тысяч рублей руководству смогут помочь избежать уголовной ответственности. После этого мужчина обратился в ФСБ. Впоследствии оперативника задержали с поличным, а затем был задержан и его сообщник.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Обвиняемые признали свою вину. В настоящее время оба отстранены от исполнения служебных обязанностей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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