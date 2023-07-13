В Башкирии завершились трагедией поиски молодой матери, которая села в такси и уехала в неизвестном направлении

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В Башкирии завершились поиски 36-летней Кристины Ф., которая 6 июля в Иглино села в такси и уехала в неизвестном направлении. О том, что молодую женщину обнаружили мертвой, сообщили волонтеры РОО «Поиск детей Иглино». Они не уточнили, что стало причиной гибели, а также, где именно и при каких обстоятельствах было обнаружено тело погибшей. В любом случае, обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что у молодой женщины остались маленькие дети.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Кристины Ф.