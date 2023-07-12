В полиции рассказали, как накажут родителей, отпустивших детей на самостоятельный сплав в Башкирии

Ребята должны были проплыть самостоятельно около 20 км Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полиции рассказали, какое наказание ожидает родителей, отправивших своих детей в самостоятельный сплав по реке. Как уточнили в региональном МВД, всем выписали административные протоколы по статье «Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и присмотру» - их направят по месту жительства взрослых для принятия законного решения.

Напомним, что речь идет о потерявшейся группе маленьких туристов, которые приехали с родителями в Бурзянский район из Оренбургской области. 10 подростков по задумке взрослых должны были спуститься по течению реки Белой, проплыв в общей сложности около 20 км. Вот только к назначенному времени ребята так и не приплыли к назначенной точке, не выходили на связь, и тогда их родители забили тревогу и обратились в экстренные службы.

Искали пропавших детей сотрудники полиции и волонтеры. Поисковые группы прочесывали окрестность и обнаружили ребят рядом с деревней Миндигулово. Как оказалось, дети заметили, что начало темнеть, поэтому решили сделать привал. Уже глубокой ночью всех юных туристов, к счастью, живыми и невредимыми, привезли в отделение полиции и передали родным.