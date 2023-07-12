Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкирии. За военные заслуги медали и ордена имени генерала Минигали Шаймуратова получили наши мобилизованные земляки и добровольцы, участвовавшие в специальной военной операции и в настоящий момент прибывшие домой в краткосрочный отпуск.

Радий Хабиров поблагодарил бойцов за их подвиги, а также напомнил, что республика продолжит всячески поддерживать военнослужащих и их семьи.

– Республика гордится вами. Наши воины своей отвагой и бесстрашием, несгибаемой стойкостью, спасением раненых, заботой о мирных жителях вызывают чувство самой настоящей гордости. <…> Прошу вас с особой гордостью носить на груди орден и медаль Шаймуратова. Мы учредили их именно для случаев, когда наши земляки и воины совершают героические поступки, проявляют мужество и отвагу. У этих наград высокий статус. Это признание вашего мужества, героизма и военных заслуг, - подчеркнул глава республики.

В свою очередь от лица всех военнослужащих основатель батальона имени Салавата Юлаева Артур Юмагужин вручил Хабирову настоящую генеральскую саблю образца 1940 года.

– Вы всегда заботитесь о наших семьях, и мы за это спокойны. Какие бы вопросы ни возникали – всегда есть поддержка. Солдаты называют вас уважительно – «Наш республиканский главнокомандующий». И мы приняли решение подарить вам на память такую генеральскую саблю, - добавил Артур Юмагужин.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.