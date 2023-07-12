Житель дома в Уфе пожаловался на запах гари в подъезде

Фото: Рустем АХУНОВ

Житель Кировского района Уфы пожаловался на запах гари в подъезде жилого доме. На место была направлена бригада пожарной охраны. Подробности происшествия «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, 9 июля, на улице Авроры 5/10. Прибывшие сотрудники экстренной службы обследовали все этажи здания, однако горения не обнаружили.

– Погибших и пострадавших нет. Вызов ложный. Факт, изложенный заявителем, не подтвердился, – сообщили в МЧС.

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