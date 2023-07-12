Башкирский певец Марсель Фархутдинов записал песню в поддержку участников СВО

Фото: стоп-кадр из клипа "Если я вернусь"

Башкирский певец – уроженец Караидельского района, лауреат республиканских и межрегиональных музыкальных конкурсов и фестивалей – Марсель Фархутдинов записал песню в поддержку участников специальной военной операции. Также исполнитель снял клип и разместил его в своей официальной группе в соцсетях. Сама композиция называется «Если я вернусь», а как отмечает музыкант, это кавер-версия песни исполнителя Зиннура, выпущенной в 2021 году.

- Всем ребятам, находящимся в данный момент на СВО, и тем, кого уже с нами никогда не будет, - посвятил свое творение Марсель Фархутдинов. – Всем мира и добра!

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