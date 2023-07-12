В Башкирии до сентября 2023 года за 4,59 млрд рублей отремонтируют 77 школ

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии отремонтируют 77 зданий школ. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Власти планируют завершить все работы уже чуть больше чем через месяц – к середине августа, чтобы было все готово к началу нового учебного года. Также будут закончены и прошлогодние, рассчитанные на два года объекты в Бакалинском, Бирском районах, Стерлитамаке и других муниципалитетах.

На ремонт школ из федеральной казны было выделено 3,6 миллиардов рублей, а из бюджета республики – 690 миллионов. Кроме того, 300 миллионов было направлено властями республики на благоустройство территорий учреждений.

– Ждем итогов заявочной кампании на 2024-2026 годы, темпы сбавлять не намерены, – заявил в своей публикации Радий Хабиров.

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