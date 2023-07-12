Мавлиев утвердил застройку высотками квартала на Владивостокской в Уфе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил застройку высотками квартал в Советском районе города. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации столицы Башкирии.

Речь идет о территории площадью 25,2 гектара между улицами Владивостокская, 8 Марта, Джалиля Киекбаева и Революционная. Здесь должны построить три 20-этажных и два 26-этажных дома. В одном из зданий будет размещена детская поликлиника на 100 посещений в сутки. Все дома оборудуют парковками. Также в квартале возведут две 9-этажные автостоянки и пять двухуровневых подземных парковок.

Еще на территории, согласно документам, появятся два детских сада на 340 мест и школа на 1100 учащихся. Площадь планируемых домов составит 78,9 тысяч квадратных метров. В них смогут заселиться более 2,6 тысяч граждан.

Расположенные здесь девять многоэтажек сносить не станут. Однако под снос пойдут двухэтажные жилые дома, построенные еще 1960-х годах, а также склады, два ангара, столярный цех и металлические гаражи. Согласно документации, объекты культурного наследия на территории отсутствуют.

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