Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 июля в Уфе закроют проезд по Набережной реки Белая. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В эту субботу там пройдет Чемпионат и первенство Башкирии по триатлону. В соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

Проезд по улице Набережная будет закрыт на участке от дома №232 до Сочинской с 08:00 до 17:00.

Власти города просят граждан учитывать вводимое ограничение при планировании будущих поездок.

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