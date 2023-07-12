В Башкирии из-за жары ограничили движение грузовиков на трассе М-5 «Урал»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 12 июля, в Салаватском районе Башкирии на трассе М-5 «Урал» из-за жары ограничили движение грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ограничительные меры на участке дороги с 1610 по 1618 километр вступили в силу в 12:00 и продлятся до 20:00.

Владимир Севастьянов призвал граждан заблаговременно продумывать свой маршрут движения и соблюдать ПДД.

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